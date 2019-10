Inter: offese ignobili a Gigi Simoni sui social, un giornalista alza la voce

Nella conferenza stampa in vista di Inter-Juve, Antonio Conte ha stigmatizzato pesantemente il clima di odio fomentato dalla stampa. Un esempio incredibile di quest'aria appestata lo si è vissuto oggi sui social.

Al centro di offese ignobili di alcuni tifosi l'ex tecnico nerazzurro Gigi Simoni. Un giornalista della Gazzetta, Sebastiano Vernazza, si è sentito in dovere di reagire con un post per far cessare queste vigliaccherie.

“Ma quelli che ironizzano su Gigi Simoni in vigilia di Inter.-Juve lo sanno che da oltre tre mesi è in ospedale per un’emorragia cerebrale? Perché se non lo sanno, vabbe’. Ma se lo sanno – e credo che molti di loro lo sappiano -, fanno proprio schifo, anzi sono acefali”