Inter, occhio alla Fiorentina! La squadra di Italiano ora vola. Tutti i segreti

Dopo aver travolto il Bologna per 6-1, l'Inter di Simone Inzaghi sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel turno infrasettimanale di Serie A. La squadra viola sta vivendo un momento magico: 3 vittorie consecutive. Entusiasmo, gioco e soprattutto numeri da capolista, la squadra toscana spaventa gli uomini di Inzaghi.

La Fiorentina vola sulle ali dell'entusiasmo. Dopo appena quattro giornate, è evidente la mano del nuovo tecnico. Italiano ha rigenerato tutto l'ambiente e soprattutto ha ridato vita ad una squadra che negli ultimi anni non aveva mai avuto una partenza del genere. Infatti secondo quanto raccolto dai dati di OptaPaolo, era dalla stagione 2015/16 che la squadra toscana non otteneva 9 punti nelle prime 4 giornate. Una partenza impressionante non solo per i risultati, ma soprattutto per come arrivano le vittorie. L'armata di Italiano gioca bene a calcio. Il tecnico ha eliminato tutte le gerarchie, rendendo ogni giocatore funzionale al gioco e soprattutto motivato, basta guardare la prestazione fatta da Duncan e Amrabat contro il Genoa. Tanti i punti chiave della squadra viola, dalla saracinesca Dragowski al muro Milenkovic. Ma soprattutto centrocampo e attacco. Castrovilli e Bonaventura disegnano calcio. Jack, ormai rinato, è uno dei migliori giocatori di questo avvio di stagione dei viola con 1 gol e 2 assist. Tanto importante quanto Callejon e Nico Gonzalez che alle spalle di Vlahovic portano qualità alla manovra. Senza dimenticare il jolly Saponara, capace di tirare fuori colpi importanti come il gol di Genova.

Ed infine proprio il bomber serbo. Vlahovic è il capocannoniere della squadra con 3 reti, trascinatore e soprattutto uomo squadra. Ma la squadra di Italiano non è solo questo. Quando il numero 9 non segna, i centrocampisti si inventano la giocata capace di risolvere la partita. Una squadra imprevedibile che adesso, ad un solo punto dai nerazzurri, vuole tentare addirittura il sorpasso. L'Inter è avvisata: la Fiorentina non ha intenzione di fermarsi.