Inter, occhio ai diffidati! Chi rischia di saltare l'eventuale finale

​​​​​​Questa sera, alle 21, Inter e Milan sono pronte a scendere in campo a San Siro per sfidarsi nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2021-22. Ad attendere la vincente di questo derby infuocato, una tra Juventus e Fiorentina, reduci dallo 0-1 del Franchi.

Come riportato da fcinternews.it, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi devono stare attenti alle diffide. Tra i nerazzurri, infatti, sono ben tre i giocatori che con un'ammonizione sarebbero costretti a saltare un'eventuale finale. Si tratta di Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez e Matias Vecino. In particolare per i primi due dunque, essendo pedine fondamentali dello scacchiere interista, sarebbe fondamentale cercare di evitare un giallo, per esserci in caso di passaggio del turno.

Nel Milan, diffidato il solo Saelemaekers, il cui impiego nella sfida di stasera risulta oltretutto improbabile.

Per quanto riguarda la Juve, occhio ad Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini.

Sul fronte Fiorentina, invece, la lente d'ingrandimento è su Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Milenkovic, Igor e Torreira.

Per evitare la squalifica sarà richiesta massima attenzione e grande lucidità, in una fase del torneo in cui anche i dettagli possono fare la differenza.

Tra oggi e domani, dunque, tutti i riflettori saranno puntati sulle due semifinali, ma senza scordare di tenere un occhio di riguardo per il turno successivo, la finale valevole per l'assegnazione della Coppa Italia stessa.