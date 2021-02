Inter, occhio ai diffidati: ben 6 giocatori a rischio per il ritorno

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per Inter-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Antonio Conte sarà costretto a rinunciare per squalifica a due pedine fondamentali come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, che torneranno a disposizione per il match di ritorno in programma tra una settimana.

I nerazzurri dovrebbero scendere in campo con l'undici tipo, con due sole novità dovute agli squalificati. Questa sera, però, bisognerà stare molto attenti ai cartellini gialli, dato che sono ben sei i giocatori nerazzurri diffidati e dunque a forte rischio per la sfida dello Stadium. La lista dei diffidati nerazzurri è composta da Brozovic, Vidal, Skriniar, Eriksen, Ranocchia e Sanchez.

I diffidati bianconeri, invece, sono complessivamente quattro: Chiesa, Bentancur, Bernardeschi e Rabiot. Assenze ipotetiche che potrebbero risultare decisive per l’accesso alla finalissima.