Inter, occhio agli infortuni! Le ultime su Sanchez e Lautaro

Inter, le Nazionali continuano a mietere vittime.

Ancora una volta gli impegni dei calciatori in giro per il Mondo hanno prodotto grattacapi ai club. Effetto dei numerosi incontri ravvicinati, e dei viaggi - anche intercontinentali - che hanno stressato gambe e testa dei calciatori. E così, la lista di giocatori oggi acciaccati in Serie A sono ben 22, quindi due squadre. Lo rimarca oggi, 18 novembre, il Corriere dello Sport, radunando i calciatori che già prima della partenza per i rispettivi ritiri con le Nazionali erano infortunati, e chi invece è incappato in un incidente proprio nell'ambito degli stessi impegni internazionali.

Da Bastoni a Dzeko, passando per De Vrij e Sanchez, non mancano gli interisti. Storie diverse, tutte coincidenti con la necessità di allontanarsi da Milano per rispondere alle convocazioni. Soffre anche il Milan per Calabria, e la Juve per Bernardeschi. Ma è innegabile che proprio quello dei nerazzurri sia oggi il conto più salato.

Il quotidiano romano lancia l'allarme su Sanchez: è il quarto infortunio patito in Nazionale da quando è all'Inter. Una maledizione vera. Il rischio è che si possa trattare di uno stiramento: in tal caso la diagnosi porterebbe ad uno stop inevitabilmente lungo, con l'arrivederci a Sanchez al 2022.

C'è meno apprensione invece per un altro sudamericano uscito malconcio dalle sfide con la sua Nazionale, Lautaro Martinez. Il Toro ha rimediato una botta, ma non preoccupa. Un problema, insomma, di non troppo conto, ma che ha rischiato di alimentare ancor di più l'emergenza in vista dell'importantissima sfida contro il Napoli (leggi le probabili decisioni di Simone Inzaghi per la gara contro i partenopei).