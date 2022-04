Inter, occhio agli ex: sono 5 da affrontare sulla strada che porta alla vittoria

Inter, occhio agli ex.

Iniziando dal match contro lo Spezia e finendo all'ultima partita contro la Sampdoria del 22 maggio, l'Inter dovrà affrontare 5 squadre (delle 8 totali) guidate da allenatori che hanno avuto esperienze in nerazzurro. La gazzetta.it è entrata nel dettaglio in questa insolita statistica.

Il primo ex da affrontare è Thiago Motta, attuale tecnico dello Spezia. In maglia nerazzurra ha giocato 83 partite conquistando il Triplete.

Dopo la partita di La Spezia, l'Inter dovrà affrontare il Milan di Stefano Pioli nella semifinale di Coppa Italia. Pioli allenò l'Inter nella stagione 2016/2017 subentrando a Frank De Boer. La sua esperienza in nerazzurro terminò a maggio della stessa stagione.

Giocata la Coppa Italia, dopo 5 giorni si ritorna in campionato dove l'Inter affronterà l'ex per eccellenza: Josè Mourinho. L'attuale tecnico della Roma non aveva mai affrontato i nerazzurri ma con il suo arrivo alla Roma dovrà affrontarla per la terza volta in una stagione. Gli anni nerazzurri di Mourinho li ricordano tutti i tifosi: Mourinho ha vinto tutto quello che poteva vincere, Champions League compresa, conquistando il prestigioso Triplete.

Dopo la Roma, l'Inter dovrà recuperare la partita contro il Bologna. Probabilmente Mihajlovic non sarà presente sulla panchina rossoblù, ma di certo sarà nel cuore dei tifosi interisti: 2 stagioni da giocatore ricordate soprattutto per le punizioni e successivamente entrò nello staff tecnico di Roberto Mancini.

La penultima partita di campionato, dopo aver giocato contro Udinese ed Empoli, l'Inter ritroverà Walter Mazzarri attuale tecnico del Cagliari. Questa sfida potrebbe essere molto importante sia in ottica scudetto ma anche in ottica retrocessione. Mazzarri totalizzò 58 panchine da allenatore dell'Inter.