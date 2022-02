Inter, occhio a quei due. La battaglia con il Napoli e le risorse di Inzaghi

Inter, alle 18 si va in campo al Maradona contro il Napoli di Spalletti.

I nerazzurri arrivano al match di alta quota con tante certezze di formazione, ma anche qualche dubbio da sciogliere: in particolare, mister Inzaghi dovrà fare certamente a meno di Alessandro Bastoni. Il tecnico piacentino potrebbe sostituire il numero 95 con Danilo D’ambrosio, reduce da un’ottima prestazione nella vittoria per 2-0 contro la Roma di Josè Mourinho in Coppa Italia. Resta comunque viva la possibilità che Inzaghi opti per l’inserimento di Dimarco, d’altronde l’ex Verona ha già dimostrato di poter essere il rimpiazzo di Bastoni e potrebbe dunque occupare un posto nel terzetto difensivo nerazzurro; gli altri due interpreti, invece, saranno come di consueto i titolarissimi De Vrij e Skriniar.

Cosa cambierà nella difesa dell'Inter? Nel momento del bisogno, Inzaghi potrà contare sui suoi due jolly italiani. D'Ambrosio e Dimarco già in passato hanno saputo lasciare il segno e si sono dimostrati all’altezza delle ambizioni nerazzurre. Il compito di non far rimpiangere Bastoni tuttavia stavolta non sarà proprio semplicissimo: l’Inter infatti affronterà un Napoli in forma e che ha ritrovato tutti i suoi titolari. La retroguardia nerazzurra dovrà vedersela con Insigne, Zielinski, Politano e Osimhen che proveranno in ogni modo a mettere in difficoltà il terzetto difensivo di mister Inzaghi.

L’Inter, al di là degli interpreti, è dunque chiamata ad una prova di forza non da poco, e da questa partita potrebbe passare molto del campionato che ancora rimane da giocare. Dopo la recente sconfitta nel derby, la partita contro il Napoli rappresenta sicuramente un’immediata opportunità di riscatto in campionato per confermare la vetta.