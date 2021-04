Inter, occhi puntati a Udine: un tris che può fare al caso di Conte

L’Inter starebbe guardando con molto interesse in casa Udinese per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbero infatti ben tre giocatori del club friulano: Rodrigo De Paul, Juan Musso e Nahuel Molina.

Un tris tutto argentino che potrebbe rappresentarsi importantissimo per il futuro nerazzurro ma prima bisognerà fare i conti con le richieste economiche dei Pozzo. Il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di Rodrigo De Paul, che dopo diverse stagioni di alto livello a Udine sembra ormai pronto a fare il salto di qualità in una big. La richiesta dell’Udinese è di 40 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero anche diversi top club.

Juan Musso invece sarebbe considerato l’erede ideale di Samir Handanovic. Il 26 enne argentino si sta confermando come uno dei miglio portieri del nostro campionato e potrebbe lasciare i friulani in estate per una cifra vicina a 30 milioni di euro.

Occhi puntati anche su Nahuel Molina, esterno mancino sbarcato all’Udinese la scorsa estate a parametro zero dal Boca Juniors. Duttile esterno destro classe 1998 con caratteristiche ideali per il modulo di Antonio Conte che ha attirato anche le attenzioni dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il suo futuro, almeno per la prossima stagione, dovrebbe essere ancora all’Udinese ma non è escluso che di fronte ad un’offerta importante possa partire.