Inter, obiettivo ottavi: “Vincere aiuta a vincere, la mentalità è cambiata”

Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti europee dell’Inter quella di stasera contro lo Shakthar di Roberto De Zerbi. I nerazzurri vogliono a tutti costi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, dopo ben 10 anni dall’ultima volta. Negli ultimi anni, prima con Luciano Spalletti e poi con Antonio Conte, sono andati a un passo dalla qualificazione ma hanno sempre fallito la partita decisiva. La squadra in questi match è apparsa forse ancora troppo acerba e insicura, ma quest’anno qualcosa è cambiato.

Come riferito anche da Roberto De Zerbi in conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar-Inter, i nerazzurri sono molto più forti mentalmente rispetto alla passata stagione. La squadra, dopo la conquista dello scudetto, ha più consapevolezza dei propri mezzi. Vincere, dice il tecnico, aiuta ad essere più forti. L’Inter ha saputo rimpiazzare alla grande due giocatori fondamentali come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, la scelta di puntare su Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte è quella giusta in quanto l’ex Lazio ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori del nostro campionato.

Rispetto alla passata stagione l’Inter sta subendo più gol ma ne sta realizzando anche molti di più ed è anche migliorata in un certo senso nel saper gestire il risultato. La mentalità è cambiata, lo dimostra anche l’ottimo avvio di stagione e la partita contro il Real Madrid. I nerazzurri, adesso, sono padroni del proprio destino in Champions League ed hanno brutte le carte in regola per centrare l’obiettivo ottavi di finale.