Inter, obiettivo controsorpasso: marzo decisivo. Calendari a confronto

Inter, i nerazzurri sono chiamati a riscattarsi dalle ultime sconfitte per provare a riconquistare la vetta della classifica: si infiamma la sfida con Napoli e Milan.

Il Milan è attualmente in testa con due punti di vantaggio ma con una partita in più, mentre il Napoli è attualmente a pari punti, sempre con una partita in più. In attesa di capire quando si recupererà la sfida con il Bologna, gli uomini di Simone Inzaghi possono contare su un calendario leggermente più agevole, almeno sulla carta, rispetto alle concorrenti. Il mese di marzo potrebbe già essere decisivo.

L’Inter, infatti, non avrà scontri diretti in campionato con big e affronterà squadre abbastanza abbordabili a partire dalla trasferta contro il Genoa, penultima in classifica, il prossimo 25 febbraio. Il primo marzo ci sarà la sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Nel weekend tocca affrontare in casa la Salernitana ultima in classifica per poi giocare il ritorno in Champions League contro il Liverpool ad Anfield. Il 13 marzo contro il Torino di Juric mentre l’ultimo match prima della sosta sarà contro la Fiorentina, squadra che sta vivendo un’ottimo periodo di forma.

La data da segnare sul calendario è quella del 6 marzo, giorno in cui andrà in scena lo scontro diretto tra Napoli e Milan al Maradona. I rossoneri affronteranno nel turno di campionato precedente l’Udinese e poi l’Inter in Coppa, mentre gli azzurri la Lazio del grande ex Sarri in trasferta. La squadra di Pioli avrà successivamente Empoli e Cagliari mentre quella di Spalletti Verona e Udinese. Nel mese di marzo, quindi, l’Inter potrebbe approfittare del big match per tornare in testa alla classifica.