Inter-Oaktree: vi sveliamo tutti i dettagli dell'accordo

Dopo tanto parlare, è arrivato il finanziamento tanto atteso per quanto riguarda l'Inter da parte del fondo statunitense Oaktree. Dopo la nota ufficiale della società nerazzurra all'ANSA, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni inerenti all'operazione.

Secondo quanto riporta Calcioefinanza.it, l'operazione viene strutturata nel seguente modo: Great Horizon riceve il finanziamento da 275 milioni, di cui 33 serviranno per liquidare LionRock che detiene il 31,05% delle quote dell'Inter, dal momento che, quando il fondo di Hong Hong acquistò la minoranza della società nerazzurra per 166 milioni, 133 di questi furono prestati da parte di Suning Sports e di Great Horizon. Quindi Suning rinuncerebbe al suo credito di 133 milioni.

Anche il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, sostiene che sarà la società lussemburghese ad usufruire del finanziamento e non direttamente l'Inter, per evitare di creare ulteriore debito che già ammonta a 375 milioni di euro.