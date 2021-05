Inter-Oaktree, i 275 milioni anche per il mercato? Facciamo chiarezza

Tutto fatto tra Zhang e il fondo Oaktree per il finanziamento di 275 milioni di euro che servirà a risollevare la situazione finanziaria del club nerazzurro. Il prestito è stato concesso sulla carta alla società Great Horizon, controllante del club nerazzurro, che poi girerà 240 milioni all’Inter. Il denaro proveniente dal fondo statunitense, spiega il Corriere della Sera, sarà versato in modo graduale nelle casse del club e e verrà utilizzato esclusivamente per far fronte alle esigenze di spesa ordinaria, come gli stipendi o i pagamenti programmati e non per il mercato, che continuerà ad essere autofinanziato da sponsor, ricavi ed eventuali cessioni.

Il fondo statunitense non avrà quote societarie, Lion Rock continuerà ad essere l’azionista di minoranza del club, almeno per il momento, con il 31% delle quote societarie. Se Suning non dovesse saldare il debito con Oaktree, diventerà proprietario dell’Inter.

Novità nel consiglio di amministrazione, dove i due consiglieri di Lion Rock, lasceranno il posto a due uomini di Oaktree: uno sarà Carlo Marchetti, professore associato di diritto comparato presso l’Università degli Studi di Milano, mentre l’altro potrebbe essere Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit. Entrambi fungeranno solo da garanti dell’investimento e non si occuperanno di scelte tecniche o mercato.