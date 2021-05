Inter-Oaktree, annuncio previsto nelle prossime ore: i dettagli dell’affare

Arrivano importanti aggiornamenti dagli Stati Uniti per quanto riguarda il futuro societario dell’Inter. Il fondo Oaktree Capital Group è ormai ad un passo dall’acquisto di una quota di minoranza del club nerazzurro per 275 milioni di euro (336 milioni di dollari) fondamentali per Suning per rispettare tutte le scadenze e saldare i debiti.

Il fondo statunitense prenderà inizialmente circa il 30% delle quote societarie, sostituendo di fatto LionRock Capital Ltd.società di private equity con sede a Hong Kong.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già oggi, nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche le dimissioni di LionRock. Oaktree collaborerà inizialmente con Suning per sistemare il bilancio dell'Inter. Ma nel caso in cui gli Zhang non riuscissero ripagare il debito entro tre anni, il prestito potrebbe trasformarsi in azioni permettendo al fondo statunitense di prendere il pieno controllo dell'Inter.