Inter, nuovo stadio: svelato il progetto di Populous

Il sito Calcio e Finanza.it pubblica le prime immagini di uno dei due progetti selezionati per la realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan. Si tratta di quello realizzato dal team di Populous che oggi ha svelato alcuni frame del nuovo impianto, pur precisando che si tratta di "immagini intermedie” che possono non corrispondere a quelle del progetto definitivo.

Populous è lo studio americano che ha realizzato moltissimi altri stadi in ogni parte del mondo, con l’ultimo capolavoro realizzato per il Tottenham. Le immagini propongono la vista dell' interno e dell' esterno dello stadio, con guglie in vetro a richiamare il Duomo milanese “ma anche il progetto di riqualificazione dell’intera area, un distretto “rinvigorito e attivo 365 giorni l’anno” con stadio, uffici, hotel, un centro commerciale e un grattacielo.”

Giovedì 26 la presentazione di entrambi i progetti al Comune di Milano, evento che sarà possibile seguire in streaming sul nuovo sito Web www.nuovostadiomilano.com.