Inter, nuovo stadio: arrivano aggiornamenti da Antonello. Spunta una data

Inter, nerazzurri da tempo al lavoro con il Milan per la costruzione di un nuovo stadio di proprietà. La giunta del Comune di Milano ha approvato qualche giorno fa la delibera per la realizzazione del nuovo impianto, ma a determinate condizioni. La più importante è quella dell’abbassamento delle le volumetrie al 0,35 di edificabilità (potete leggere qui l’articolo completo).

Del nuovo stadio ne ha parlato anche Alessandro Antonello nel corso del io intervento a Radio 24. Il ceo nerazzurro ha anche affrontato altri temi, tra cui il futuro di Zhang e le ambizioni della società (qui le sue parole) ed il rinnovo di Marcelo Brozovic (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). Il dirigente nerazzurro ha manifestato la grande soddisfazione dell’Inter per il compimento di questo primo grande passo del comune, dichiarando che adesso si dovrà passare alla fase successiva. Prossimamente, infatti. si dovranno aprire i ‘tavoli tecnici’, in cui le società si dovranno adeguare alle nuove richieste e ai cambiamenti rispetto al piano principale. La delibera è comunque un passo fondamentale, sia per Inter e Milan che per tutta la città.

Il progetto verrà annunciato a breve ed è diviso in due fasi diverse. Sulla riduzione volumetrica, Antonello spiega che non impatterà sullo stadio. Ogni dettaglio verrà svelato successivamente, prima bisognerà affrontare la questione con il comune. L’inaugurazione, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare nel 2027,a confermarlo è stato anche Antonello. Ecco le sue parole riportate da Sport Mediaset: “Ad oggi se non incorriamo in intoppi particolari è ancora l'obiettivo. La fase 2 inizierebbe dal 2027 in avanti, l'obiettivo primario è arrivare il prima possibile al nuovo stadio. Inter e Milan stanno collaborando e collaboreranno, il derby è stato di altissimo livello. Dietro c'è un lavoro delle due società con comunità di intenti unica, far tornare i due club a primeggiare a livello europeo e per questo è importante lo stadio".