Inter, nuovo ruolo per Sensi: Inzaghi pronto a rilanciarlo contro la Samp

INTER - Dopo la sosta la squadra di Simone Inzaghi sarà chiamata ad un mese di settembre "infernale". Tra le partite di campionato e le prime gare del girone di Champions League, i nerazzurri dovranno essere al massimo della forma fisica per portare a casa più punti possibili.

L'ottimo avvio in campionato ha già lanciato segnali chiari ad Inzaghi: l'attacco funziona e la difesa è rimasta impenetrabile. I nuovi si sono ambientati bene, infatti, Calhanoglu, Dzeko e Correa si sono subito dimostrati decisivi. Ma l'uomo in più dopo la sosta potrebbe essere un altro: Stefano Sensi. Infatti, contro la Samp, subito dopo la pausa nazionali, dovrebbero riposare i sudamericani. Dunque il neo tecnico nerazzurro si ritroverebbe il solo Dzeko in attacco (visto che Sanchez non è ancora al meglio). Inzaghi, allora, tirerà fuori la mossa che potrà rivelarsi fondamentale. Senza i sudamericani Lautaro e Correa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe giocare Sensi di fianco al numero 9 bosniaco. Il centrocampista ex Sassuolo, poco "sfruttato" da Mancini in Nazionale, avrebbe più minuti nelle gambe. Del resto, il tecnico dell'Italia, anche questa sera in occasione della sfida contro la Svizzera, lascerà verosimilmente fuori Sensi.

E le altre mosse? A sinistra Inzaghi è deciso a schierare Dimarco. La sfida contro la Samp a Marassi è insidiosa ma l'ex tecnico della Lazio ha le idee chiare. In vista del big match contro il Real Madrid, spazio a chi ha giocato di meno.