Inter, nuovo problema per Inzaghi: spunta il dato impietoso

Inter alle prese con un nuovo problema: sono già 11 i punti persi da situazione di vantaggio.

Dopo l'avvio di stagione quasi perfetto, Inzaghi si ritrova ad affrontare un problema non di poco conto. Infatti in questa prima parte di stagione, sono già undici i punti lasciati in Serie A da situazione di vantaggio. Quasi un punto a giornata per quella che doveva essere la principale candidata al titolo, ma ad oggi Napoli e Milan volano in classifica (ancora imbattuti). L'ultimo stop proprio nel Derby contro il Milan. Marotta infatti è già a lavoro per consegnare ad Inzaghi nuovi rinforzi nel mercato di gennaio, spunta lo scambio Onana-Eriksen. Ma adesso la squadra deve invertire questa tendenza.

Come analizzato dal Corriere dello sport oggi (Mercoledì 10 novembre) in edicola, i punti persi dopo esser passati in vantaggio sono tanti, ma ha pure influito qualche episodio. A partire dalla Sampdoria, dove l'Inter si è fatta rimontare per ben due volte. In quel match la squadra stava creando tanto e controllando il match, fino all'infortunio di Sensi dove sono iniziati i problemi. Contro l'Atalanta i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno avuto il match point col calcio di rigore poi fallito da Dimarco. Altri punti persi e soprattutto primo scontro diretto senza i 3 punti. Passando poi dalla gara contro la Juventus dove l'Inter in vantaggio si è fatta raggiungere sul finale dal rigore scaturito dal fallo sciocco di Dumfries.

E l'ultimo, il Derby. Inter in vantaggio su rigore e subito autogol di De Vrij. Poi arriva l'occasione, il penalty fallito da Lautaro ed ennesimo scontro diretto pareggiato. Insomma la squadra di Inzaghi ha perso fin troppi punti da situazione di vantaggio ed ora rischia di diventare un caso. Il tecnico dopo la sosta dovrà invertire questo trend e per farlo si affiderà a giocatori come Dimarco che si è guadagnato il possibile rinnovo (qui i dettagli).