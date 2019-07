Inter, nuovo (ed ennesimo) attacco dell'ex tecnico Frank de Boer

Nuovo (ed ennesimo) attacco di Franck de Boer all'Inter. Il tecnico olandese, ora sulla panchina dell'Atlanta United, squadra di MLS, era stato alla guida della squadra nerazzurra da agosto all'inizio di novembre 2016.

Queste le sue parole, rilasciate in un'intervista al "De Telegraaf": "Ricordo quando ero all'Inter un agente di un calciatore mi disse che se avesse saputo che il suo assistito non avrebbe giocato, non mi avrebbe mai fatto divenatare allenatore. Penso che sia inconcepibile che non ci sia stata alcuna azione disciplinare nei suoi confronti. Sono molto deluso per come andata. Se fossero stati più pazienti con me sono sicuro che le cose sarebbero andate diversamente. Avrei voluto dimostrare in Italia il mio reale valore. Infine sul futuro: "Voglio dimostrare ancora una volta che posso anche avere successo in una competizione europea di alto livello".