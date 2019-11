Inter, nuova tegola per Conte, De Vrij out in nazionale

Una nuova tegola per Antonio Conte arriva dall'Olanda. Ronald Koeman, allenatore dell'Olanda, ha infatti deciso di non portare neanche in panchina Stefan De Vrij nella gara che vedrà gli orange opposti all'Irlanda del Nord.

Il centrale nerazzurro non è in condizioni fisiche perfette e dovranno essere valutate nei prossimi giorni con grande attenzione. Ovviamente la scelta del CT olandese crea allarme all'interno del gruppo nerazzurro, già pesantemente colpito dagli infortuni di Sanchez, D'Ambrosio e Sensi che hanno costretto Conte a poter disporre di poche rotazioni nell'arco dei 90 minuti nel corso delle ultime settimane.

Lo stop di De Vrij arriva in coincidenza dell'inizio di un periodo estremamente importante ed impegnativo per il gruppo nerazzurro, con la trasferta di Torino seguita a tre giorni di distanza dalla gara di Praga contro contro lo Slavia, decisiva per la qualificazione nel girone di Champions League.

L'importanza dell'olandese nello scacchiere tattico di Conte si è resa ancor più evidente proprio nelle ultime settimane, quando al di là della solidità difensiva, l'ex laziale ha impressionato anche per la sua capacità di uscita palla al piede e di ribaltamento dell'azione con lanci perentori per profondità e precisione.