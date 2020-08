Inter, numeri straordinari. Mai così tanti gol in stagione. Conte come Simoni?

I numeri molto spesso supportano ciò che si vede. Questo accade anche nell'anno dell'Inter. Le statistiche riflettono una grandissima stagione che, in caso di vittoria dell'Europa League, può diventare eccellente.

In questa stagione l’Inter ha segnato 111 gol in tutte le competizioni ed ha superato le reti realizzate nel 2006/07 e nel 1950/51, riuscendo a stabilire il nuovo record del club in una singola stagione. La squadra di Conte è anche stata la prima squadra nella storia della Coppa Uefa/Europa League a riuscire a vincere una semifinale con cinque gol di scarto. In Italia, solo il Milan di Sacchi nel 1988/89, ci era riuscito. Lo aveva fatto nella storica sfida col Real Madrid in Coppa dei Campioni.

E per Antonio Conte c'è un ulteriore grande sfida, perchè è il terzo allenatore nella storia dell’Inter ad aver portato i nerazzurri in finale di Coppa Uefa/Europa League alla prima stagione in panchina. Prima di lui ci riuscirono Giampiero Marini (che addirittura subentrò in corsa) nel 1993/94 e Luigi Simoni nel 1997/98. Entrambi poi vinsero la coppa. Speriamo sia di buon auspicio.