Inter, novità sul rinnovo di Brozovic: messaggio chiaro alla società

Una delle questioni importanti in casa Inter è il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic. Il croato è il cuore pulsante della squadra di Simone Inzaghi. Lui e Nicolò Barella a centrocampo stanno dimostrando di essere fondamentali. Infatti la società è già in contatto con il croato per blindarlo e di fatto, il centrocampista ha confermato alla società di voler restare a Milano.

Il contratto di Brozovic scade nel 2022 e la possibilità di perderlo a zero si avvicina. Ma nelle ultime settimane si sono registrati importanti passi in avanti nella trattativa tra il croato e l'Inter. Con il passare delle partite, sia la società che Inzaghi si stanno rendendo conto di quanto sia fondamentale Brozovic per la squadra, tutto ciò ha ulteriormente intensificato i contatti tra le parti. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il croato ha fatto sapere alla società di voler restare a Milano. L'intenzione di proseguire insieme c'è, ma resta da trovare l'accordo sull'ingaggio. L'arrivo di Calhanoglu con i suoi 5 milioni annui ha cambiato le cose. Adesso Brozovic, che si sente importante per la squadra, chiede lo stesso ingaggio del turco a differenza. Al momento percepisce solo 3,5 milioni di ingaggio annuali, ma presto le cose potrebbero cambiare.

Con il rinnovo in vista, l'aumento dell'ingaggio sarà una conseguenza. L'Inter dal canto suo è pronta ad accontentarlo. Presto il croato sarà ancora di più, parte integrante del progetto nerazzurro. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti tra l'entourage del calciatore e Marotta.