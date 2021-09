Inter, novità sui sudamericani: da Lautaro a Correa, quando rientreranno

La sosta nazionali si porta dietro un mare di polemiche, soprattutto a causa delle Nazionali sudamericane. Di fatto tutti i club di serie A, dovrebbero fare a meno dei giocatori sudamericani nel prossimo turno di campionato. L'Inter, tra le più colpite, ritroverà i vari calciatori del Sud America solo tra oggi pomeriggio e domattina. Sembra dunque a forte rischio il loro impiego in Sampdoria-Inter.

Simone Inzaghi oltre ai vari acciaccati, potrebbe dover fare a meno dei calciatori sudamericani, nel prossimo impegno di Serie A. Lautaro Martinez, il Tucu Correa, Matias Vecino, e Arturo Vidal sono a forte rischio per il match di Marassi contro la Samp. Il caos scatenato dalla sosta nazionali ha colpito tanti top club (basti pensare alla Juventus che non avrà gente come Dybala, Cuadrado, Alex Sandro e Danilo nella sfida contro il Napoli). Causando di conseguenza un malcontento generale soprattutto tra i club con più tesserati del Sud America. Tra queste c'è ovviamente la società nerazzurra. In vista del match contro i blucerchiati, il tecnico nerazzurro ha già ritrovato tutti i nazionali. Tutti i calciatori impegnati con le Nazionali sono tornati oggi ad allenarsi a Milano. Discorso diverso per i sudamericani. Ma, in merito arrivano notizie importanti.

Secondo quanto svelato da Sky Sport, tre di loro rientreranno con un taxi charter che farà tappa in diverse città europee tra cui Milano. Si tratta di Vidal, Lautaro e Correa. Mentre per quanto riguarda Vecino la situazione è diversa. Per l'uruguaiano si attenderà domattina. Insomma rientreranno tutti in tempo per l'ultimo allenamento prima di Samp-Inter e il loro impiego è fortemente a rischio.