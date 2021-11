Inter, novità su Brozovic. Poi altri 3 rinnovi, e a giugno via 3 ingaggi pesanti

Inter, so continua a lavorare sui rinnovi per blindare i migliori elementi della rosa.

Questa mattina la redazione del Corriere dello Sport ha riportato la notizia secondo la quale ci sarebbero importanti novità sul fronte Marcelo Brozovic. Il rinnovo del croato sembrava essere molto complicato, quasi destinato a non concretizzarsi. Invece poi le parti si sono avvicinate considerevolmente, al punto che adesso il prolungamento appare solo questione di tempo. Secondo il quotidiano romano infatti la dirigenza e gli agenti del centrocampista si dovrebbero incontrare di nuovo in settimana o al massimo settimana prossima, ma il clima lascia intendere che l'accordo verrà trovato. Sullo stesso argomento è intervenuto anche la Gazzetta dello Sport, secondo la quale, sistemata tale questione, si passerà a quella relativa all'altro croato. Ivan Perisic sembrava aver scelto di andare via, ma negli ultimi giorni ci potrebbe essere stato un cambio di rotta. Ciò che è certo è che il club farà di tutto per trattenerlo.

Poi si inizierà a lavorare su Milan Skriniar. Infine si aprirà il fronte Federico Dimarco, che al momento percepisce 600 mila euro annui. L'intenzione è quella di prolungare l'accordo con un ritocco sullo stipendio. A fine anno poi ci sarà un importante alleggerimento del monte ingaggi, visto che tre giocatori che percepiscono stipendi importanti (che si aggirano sui 7 milioni di euro) saluteranno. Si tratta di Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Christian Erikes.