Inter, novità per i tifosi: Zhang fissa un limite agli abbonamenti

L'Inter è tornata a dominare in Italia.

La squadra di Simone Inzaghi in questa stagione si è portata a casa due titoli, Supercoppa italiana e Coppa Italia e non vuole fermarsi. Dopo aver battuto la Juventus nelle due finali, punta a battere il Milan in campionato per portarsi a casa lo Scudetto che vorrebbe dire "triplete" tutto italiano. I Campioni d'Italia in carica dopo aver dominato in Italia, sono tornati a dire la loro anche in Europa, dove si sono fermati agli ottavi di finale di Champions League contro un grande Liverpool. Adesso la società vuole tornare ai vertici e aprire un ciclo vincente, per rinascere soprattutto dopo la crisi economica dovuta alla pandemia.

Importanti investimenti verranno fatti sul mercato, con diversi colpi in entrata nel mirino, come riportato sul nostro sito. Ma soprattutto la società vuole puntare a recuperare entrate dagli abbonamenti dei tifosi. Proprio in merito, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sono novità importanti per i tifosi nerazzurri. La società spera di incassare una cifra compresa tra i 9 e gli 11 milioni di euro. Le fasi di vendita saranno tre, con l'ultima aperta a tutti. Zhang ha infatti fissato un limite agli abbonamenti a disposizione: non potranno essere più di 28mila. Dunque campagna con un limite sugli abbonamenti per la prossima stagione.

Intanto testa alla partita di domani di Cagliari-Inter. I nerazzurri dovranno vincere per puntare ad aspirare ancora allo Scudetto, senza lasciare il titolo ai cugini rossoneri. Per la gara di domani Inzaghi ha intenzione di effettuare tre cambi rispetto alla Coppa Italia (qui le novità di formazione).