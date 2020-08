Inter, novità nello staff di Conte. Via in tre

L'Inter è molto attiva sul mercato, sia in entrata con gli obiettivi Vidal, Kantè e Kolarov su tutti ed in uscita con gli esuberi da piazzare e qualche giocatore importante, che non rientra più nel progetto tecnico di Conte, da cedere anche per fare cassa.

Novità però arrivano anche nello staff dell'allenatore leccese. Tre le partenze. il fitness analyst Bellistri, passato al Milan, il medico sociale Corsini e il football analysis manager Sarzarulo.

Per la sostituzione di Corsini verrà promosso il dottor Pulici. Per gli altri due si provvederà con una soluzione interna.