Inter, non solo Sarri: un ex si propone per la panchina . La situazione

Dopo l’addio di Antonio Conte, Steven Zhang e i suoi dirigenti si stanno guardando intorno alla ricerca di un nuovo tecnico. La prima scelta, al momento, sarebbe sempre Maurizio Sarri ma attenzione anche a Sérgio Conceição, ex giocatore di Inter, Lazio e Parma.

Il tecnico portoghese, accostato anche al Napoli nei giorni scorsi, potrebbe lasciare il Porto per tentare una nuova esperienza. L’ex centrocampista è reduce da un’ottima stagione con il club lusitano in cui è arrivato al secondo posto in classifica e ai quarti di finale di Champions League eliminando la Juventus.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira L'allenatore portoghese, sarebbe già stato proposto alla dirigenza nerazzurra dal suo agente. Il Porto, però, sembrerebbe intenzionato a blindarlo e offrirgli un rinnovo fino al 2023.