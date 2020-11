Inter, non solo Padelli, sospetta positività per altri due giocatori

Dopo aver comunicato nel primo pomeriggio la positività al Covid 19 di Andrea Padelli, i nerazzurri sono in apprensione per altri due giocatori. Nel corso della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del match contro l’Atalanta, la società nerazzurra ha comunicato la sospetta positività di altri due membri della rosa.

Si tratta di Roberto Gagliardini e Ionut Radu, entrambi non hanno preso parte all’allenamento di rifinitura svolto quest'oggi ad Appiano Gentile a causa di una sospetta positività al Covid-19 e la loro presenza per il match di domani è in forte dubbio.

I due giocatori si sottoporranno in queste ad un ulteriore tampone per verificare le loro effettive condizioni. I nerazzurri sperano di ricevere gli esiti il prima possibile per capire se saranno o meno a disposizione per la sfida contro l’Atalanta.