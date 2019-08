Inter: non solo mercato, in arrivo un rinnovo fondamentale

Sky Sport riporta la notizia che è da poco uscito dalla sede nerazzurra Vincenzo Pisacane, procuratore di Danilo D'Ambrosio. Il laterale nerazzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e le parti stanno lavorando per allungare il rapporto di un anno.

Mentre lo staff di mercato lavora a pieno regime per dare a Conte i rinforzi richiesti, sull'altro fronte la società mette in sicurezza i giocatori che offrono garanzie di impegno e rendimento.

D'Ambrosio si è distinto anche in questo inizio di stagione per le prestazioni ad altissimo livello offerte nelle tre partite di ICC contro Juventus, Manchester United e Tottenham, risultando uno dei più positivi in assoluto ed il più impegnato in termini di minutaggio.

Queste le parole di Pisacane al termine dell'incontro: “In realtà non c’è stato un rinnovo ma una semplice chiacchierata col direttore. L’Inter ha dimostrato di apprezzare tanto Danilo: c’è stato un grande riconoscimento da parte del club nerazzurro nei confronti del giocatore che ci ha fatto enormemente piacere. Ne parleranno loro quando sarà ufficiale"....Danilo è un giocatore apprezzato che continuerà a farsi apprezzare nel tempo, ci tiene a fare bene un grande professionista e credo sia al centro del progetto"