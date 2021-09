Inter, non solo Lautaro, è fatta per un altro rinnovo: le cifre

La dirigenza dell’Inter è al lavoro sul fronte rinnovi per blindare tutti quei giocatori in scadenza e non solo. A confermarlo è stato anche Beppe Marotta prima del fischio d'inizio del match contro il Real Madrid (leggi qui). Dopo aver già trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez, che dovrebbe firmare fino al 2025 a 6 milioni di euro netti a stagione, l’Inter potrebbe presto annunciare anche un altro rinnovo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe quasi tutto fatto anche per il rinnovo di Milan Skriniar. Lo slovacco, in scadenza nel 2023, avrebbe trovato un principio di accordo per un prolungamento fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. Il difensore dovrebbe percepire 4 milioni di euro a stagione più bonus. Adesso non resta che attendere l’annuncio ufficiale.

Beppe Marotta, intanto, conta di chiudere anche per altre tre pedine fondamentali del club nerazzurro: Stefan De Vrij, Nicolò Barella e soprattutto Marcelo Brozovic. La priorità sarebbe quella di chiudere per il croato, in scadenza il prossimo giugno. Entro le prossime settimane è previsto un incontro con il padre-agente del giocatore e il suo legale (ne abbiamo parlato qui). L’intenzione è quella di andare avanti insieme ma bisognerà trovare la giusta intesa economica. Il centrocampista vorrebbe un sostanzioso aumento dell’ingaggio e ci sarebbe ancora distanza tra le parti.