Inter, non solo Lautaro e Correa. L'Argentina convoca due baby nerazzurri

Inter, tempo di convocazioni per i giocatori nerazzurri.



Dall’Argentina il commissario tecnico albiceleste Lionel Scaloni ha diramato le convocazioni per il doppio match valevole per le qualificazioni al mondiale del Qatar 2022. In casa Inter a fare le valigie in direzione Sudamerica saranno Lautaro Martinez, Joaquin Correa ma non solo. Nei 33 convocati da Scaloni ci sono anche i fratelli Franco e Valentin Carboni giocatori della Primavera nerazzurra. Franco è un classe 2003 centrocampista di sinistra che in stagione ha collezionato 19 presenze mentre Valentin classe 2005 gioca da trequartista nella squadra allenata da Cristian Chivu, attualmente terza in classifica nel campionato Primavera 1, dove h messo a segno 2 gol e 2 assist. Sarà per i due fratelli figli d’arte, il padre Ezequiel Alejo Carboni ha un passato da calciatore anche in Italia col Catania, un’esperienza importante arrivando da giovanissimi ad essere selezionati e potersi confrontare e allenare con campionissimi come sua maestà Leo Messi.

Per quanto riguarda Lautaro Martinez e Correa è molto probabile che prenderanno parte alle due partite, la prima in casa contro il Venezuela il 26 marzo e la seconda in trasferta nella notte del 30 marzo in Ecuador. L’Argentina occupa il secondo posto in classifica dietro il Brasile ed è già qualificata per la fase finale del Mondiale. La speranza dello staff di Inzaghi (qui gli ultimi dubbi sulla presenza di Brozovic domani) e dei tifosi nerazzurri che l’impiego dei due attaccanti nerazzurri venga centellinato il più possibile, anche in vista del fatto che rientreranno a ridosso del big match di Torino contro la Juventus.