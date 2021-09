Inter, non solo Brozovic e Lautaro: Marotta prepara altri due rinnovi

In casa Inter, dopo una sessione estiva di mercato piena di sorprese, è tempo di concentrarsi sui rinnovi dei vari "pilastri" in rosa. Nelle ultime settimane si è parlato tanto della situazione contrattuale di Brozovic e Lautaro, ma non è finita qui. Dopo il rinnovo del croato e del Toro, i nerazzurri si occuperanno dei rinnovi di Skriniar e Barella.

Per quanto riguarda Lautaro Martinez, sembra vicinissima la firma sul contratto fino al 2025 con circa 5 milioni di euro di ingaggio. Per Brozovic si sta trattando un prolungamento sulla base di 5-6 milioni di euro annui, visto che il suo contratto scade nel 2022 e Marotta non vuole perderlo a zero. Ma la dirigenza nerazzurra, secondo Calciomercato.com, vuole mettere le basi per altri due rinnovi fondamentali. Ovvero quelli di due pilastri dell'Inter di Inzaghi: Barella e Skriniar. Per Nicolò Barella la situazione sembra ben delineata. Come spiega il Corriere dello Sport, il centrocampista attualmente percepisce 2,5 milioni annui e chiederebbe almeno 4-5 milioni per il rinnovo. La società conosce il valore del calciatore e addirittura starebbe pensando di affidargli la fascia di capitano dopo il prolungamento del contratto rendendo il centrocampista un punto fermo della squadra. Situazione diversa per Milan Skriniar. L'ex Sampdoria si sente al centro del progetto e soprattutto leader della squadra. Lo dimostrano le numerose offerte rifiutate pur di restare a Milan.

Sempre secondo calciomercato.com, il difensore avrebbe chiesto al suo agente di trovare l'accordo con la società per il suo rinnovo. Contratto dello slovacco che scade nel 2023. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca, col rinnovo fino al 2025 e ingaggio che passerà dai 3 milioni attuali a 4 milioni più bonus.