Inter, non si ferma l'espansione di Suning: accordo con il colosso NIO

Nonostante il Coronavirus non si ferma l'espansione di Suning: come si legge dai canali social della società è stato stipulato un accordo con il colosso delle auto cinesi NIO, casa automobilistica cinese attiva dal 2014 con sede a Shanghai, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli elettrici e che, con un proprio team, partecipa anche al campionato mondiale di Formula E.



La partnership riguarderà la promozione del brand oltre all'aiuto di Suning nel funzionamento degli showroom di NIO. Si tratta di un'altra mossa strategica quella fatta da Zhang & Co., che puntano sempre ad espandere la potenza del marchio stringendo nuove collaborazioni.



L'accordo è stato firmato durante una visita al quartier generale di Suning a Nanchino dal presidente e amministratore delegato NIO Li Bin e segna la prima volta che NIO collabora con un'importante società di vendita al dettaglio in Cina.