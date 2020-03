Inter, non li ferma neanche il virus, ancora veleno su Zhang

Oggi sarebbe meglio scrivere di altro o forse meglio tacere, riflettere su quanto sta succedendo nel nostro paese. Ma non tutti la pensano così. Nel corso di una intervista pubblicata stamani, il Corriere dello Sport ha rivolto questa domanda al Presidente FIGC Gravina: “Però non negherà che nel calcio gli stracci sono volati anche in queste ore. Mentre il virus infuriava, c’era Zhang che dava del pagliaccio a Dal Pino, Agnelli che dava del furbo a Lotito, il portavoce della stessa Lazio che gridava: ci vogliono fregare lo scudetto. C’è una strana “educazione” al bullismo, a cui si adegua anche l’ultimo arrivato, un ragazzino cinese di ventotto anni. Non è troppo?”

Bullismo? L’ultimo arrivato, il ragazzino cinese di 28 anni ha donato :

100 mila euro tramite l’Inter all’Ospedale “Sacco” di Milano

300 mila mascherine e altro materiale sanitario al governo italiano tramite Suning

Altri 500 mila euro (per ora) raccolti tra giocatori, dirigenti e dipendenti dell’Inter, più la raccolta di fondi in atto sul sito della società sempre a favore dei ricercatori del “Sacco”

Mentre tutti ringraziano l’Inter ed il suo Presidente, da ultimo il Governatore della Lombardia Fontana oggi stesso e la Segreteria nazionale del PD 3 giorni fa, questi signori, unici in tutta Italia, continuano a denigrarlo. Non è il momento delle polemiche. C'è da augurarsi solo che Steven Zhang memorizzi, se poi decidesse di evitare parlare con questa testata fino al 2070...mal voluto non è mai troppo.