Inter, non è prevista la "bolla". Si procederà con allenamenti individuali e spostamenti ridotti

Brutte notizie in casa Inter nella giornata di ieri. E' stata confermata, dopo le indiscrezioni di martedì, la positività al Covid di Alessandro Bastoni, che ha immediatamente lasciato il ritiro dell'Under 21 ponendosi in isolamento domiciliare. Ieri sera è uscita l'indiscrezione, dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui anche Milan Skriniar abbia dato esito positivo ad un tampone. La notizia non è ancora stata confermata dalla società nerazzurra, come fatto per Bastoni, perchè si aspetta l'esito di un ulteriore test sul giocatore slovacco, in ritiro con la propria nazionale.

Nella giornata di mercoledì sono stati sottoposti ai tamponi gli otto giocatori che si stanno allenando ad Appiano Gentile, che sono Handanovic, Radu, Padelli, Nainggolan, Ranocchia, Darmian, Gagliardini e Young. Per il momento l'Inter non ha previsto la cosiddetta "bolla" per isolare il gruppo squadra. I recenti lavori di ristrutturazione del centro tecnico di Appiano Gentile permettono, comunque, nel caso fosse ritenuto opportuno, di adottare questa soluzione.

Si continuerà a procedere con allenamenti individuali e l'unico spostamento che sarà consentito ai tesserati sarà quello tra casa e il campo d'allenamento Ogni decisione sembra rimandata al ritorno dei tanti nazionali in giro per il mondo, quando sarà fatto un quadro più ampio della situazione, e poi, in base ai risultati, la società nerazzurra deciderà sul da farsi.