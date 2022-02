Inter, non è il momento dei rimpianti: c'è un campionato che ti aspetta

Inter, zero rimpianti dopo il Liverpool.

Dopo aver perso 2-0 contro l’armata guidata da Jurgen Klopp, i nerazzurri devono rialzare subito la testa. Dopo un’ottima partita giocata dall’Inter, il Liverpool trova due gol nella parte finale di gara: Firmino al 75°, su un cross da calcio d’angolo, spizza di testa verso l’angolino più lontano sorprendendo Handanovic e 8 minuti più tardi Salah sorprende nuovamente l’estremo difensore nerazzurro con il suo sinistro deviato dalla difesa nerazzurro, facendo rimanere immobile Handanovic.

Da questa sconfitta l’Inter deve prendere solamente le note positive: dopo 10 anni ha giocato gli ottavi di finale di Champions tenendo testa al Liverpool, anzi, a tratti anche giocando meglio dei Reds. I nerazzurri hanno sofferto solo nei minuti finali dove la panchina del Liverpool ha ribaltato la partita. Bisogna anche tener conto che l’avversaria dell’Inter era il Liverpool vincitrice della competizione nel 2019: è una squadra che è certamente più organizzata per questa tipologia di partite ed è tra le candidate alla vittoria della coppa.

Da queste note positive, l’Inter deve trovare la forza e la concentrazione per affrontare gli ultimi mesi di stagione, iniziando dal match di campionato del 20 febbraio contro il Sassuolo. I nerazzurri devono scendere in campo con la stessa determinazione che hanno avuto contro il Liverpool. Simone Inzaghi che dovrà fare a meno sicuramente di Brozovic, squalificato per diffida, mentre per Bastoni si deve aspettare l’esito del ricorso presentato dai nerazzurri. Inzaghi potrebbe far riposare Dumfries e Lautaro Martinez, che non sta attraversando un buon momento in fase realizzativa, a discapito di Darmian e Sanchez. Gagliardini sarà il sostituto di Brozovic mentre il nuovo acquisto Robin Gosens potrebbe partire dalla panchina dopo il lungo infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo da ottobre.