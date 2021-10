Inter, non è fake: il retroscena di Barella e Brozovic all'autogrill

Marcelo Brozovic e Nicolò Barella protagonisti all'autogrill di un retroscena tanto curioso quanto importante per cementare lo spogliatoio dell'Inter.

Dopo la rimonta al Mapei Staduim contro il Sassuolo (qui potete rivivere le emozioni della partita), i nerazzurri stanno rientrando a Milano in pullman. Si decide per una sosta all'autogrill di Fiorenzuola. Molti giocatori restano a bordo, Brozovic e Barella no. Entrano nell'area di servizio e acquistano "merendine, caramelle e qualche birretta per tutti" come racconta Tuttosport in edicola oggi, lunedì 4 ottobre. "Non è la prima volta che succede - rivela Stefano Sacchi nel suo articolo -. Capita alla comitiva nerazzurra di fermarsi in autogrill per qualche rifornimento dolciario al ritorno dalle vittorie lontano da San Siro. E sono sempre Brozovic e Barella a occuparsi dei rifornimenti: caramelle gommose e altre golosità che normalmente non devono far parte della dieta di un atleta professionista ma possono rappresentare un'eccezione dopo un successo appena conquistato". Chissà - viene oggi (lunedì 4 ottobre, ndr) da chiedersi - se merendine, caramelle e qualche birretta abbiano ridato il sorriso anche ad Alexis Sanchez. Il cileno - come vi raccontiamo in quest'articolo - aveva infatti pubblicato una storia su Instagram quantomeno 'pungente'. E, a quanto si racconta in queste ultime ore, potrebbe salutare l'Inter già durante il mercato di gennaio.

Tuttosport informa poi che, dopo la partita contro il Sassuolo, Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che ricomincerà ad allenarsi alla Pinetina mercoledì pomeriggio, all'indomani dell'ultima seduta della Nazionale che ha scelto Appiano Gentile come quartier generale in vista della semifinale della Nations League contro la Spagna. In questo articolo trovate tutti i convocati di Roberto Mancini.