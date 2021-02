Inter Nike, ecco la nuova collezione. Possibile sorpresa ad aprile

FootyHeadlines ha svelato la nuova collezione estiva dell'Inter prodotta da Nike che verrà lanciata ad aprile del 2021. Ma c'è di più, infatti i nuovi prodotti avranno il nuovo logo.

Come vi avevamo già raccontato, l'Inter presenterà sul mercato, per la prima volta nella storia, la quarta maglia, (clicca qui per vedere le immagini), proprio in concomitanza dell'uscita della nuova collezione e del nuovo logo. Ciò induce a pensare che già dalla prossima primavera i nerazzurri adotteranno il crest rinnovato, utilizzandolo già durante questo finale di stagione.