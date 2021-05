Inter, niente conferenza stampa alla vigilia di Juve-Inter: Conte parlerà a Inter Tv

Sabato alle 18 andrà in scena all'Allianz Stadium il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Secondo CalcioNews24, alla vigilia dell'incontro non ci sarà nessuna conferenza stampa per Antonio Conte.

Il tecnico nerazzurro infatti parlerà solo ai microfoni di Inter Tv, come è accaduto in occasione della vigilia del match contro la Roma.

Il motivo è lo stesso che ha provocato l'annullamento della scorsa conferenza stampa pre-partita in vista della gara contro i giallorossi: la volontà dell'Inter è quella di non esporre l'allenatore nerazzurro a domande inerenti alle questioni societarie del club.