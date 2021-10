Inter: Nicolò Barella e Lautaro Martinez candidati al Pallone d'Oro

Inter: Nicolò Barella e Lautaro Martinez sono candidati al Pallone d'Oro. La cerimonia di consegna si terrà il 29 novembre. Il favorito? Leo Messi.

I due interisti sono stati inseriti, nelle scorse ore, nella lista dei 30 'grandi' del calcio mondiale che si contenderanno il più prestigioso trofeo individuale. Barella e Lautaro sono reduci dal campionato vinto con l'Inter e, rispettivamente, dal successo all'Europeo e in Copa America. Quante possibilità hanno di vittoria? Poche, molto poche: bisogna essere onesti fin da ora. I bookmakers danno infatti come 'superfavorito' Leo Messi, la stella del Paris Saint Germain. "La stagione di Leo - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 9 ottobre - è stata deludente, ma la vittoria in Copa America con l'Argentina gli ha dato la sterzata giusta per poter inseguire quello che sarebbe il suo settimo Pallone d'Oro".

Nella lista dei 30 oltre a Barella, ci sono anche altri quattro italiani: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluigi Donnarumma e Jorginho. Quest'ultimo è un altro serio candidato al successo finale. D'altronde, oltre all'Europeo vinto in finale contro l'Inghilterra, ha alzato al cielo (da protagonista) anche la Champions League con il Chelsea. "A lui e non a Messi andrebbe assegnato il Pallone d'Oro. Jorghino - scrive Alessandro Barbano nel suo corsivo - è il simbolo di una transizione, che sembra destinata a consegnare un calcio più essenziale e strategico, in cui l'altruismo del Noi prevale sui colpi di genio dell'Io. Di questa coralità è espressione anche il successo dell'Italia all'Europeo". Secondo Barbano "una menzione a parte merita Barella, anche lui in Italia per purezza e inventiva, spirito di sacrificio e altruismo. Un Tardelli dei giorni nostri che racconta quant'è bella la Nazionale".

Fra gli attaccanti, oltre a Lautaro, c'è anche un altro artefice del diciannovesimo scudetto: Romelu Lukaku, oggi al Chelsea.