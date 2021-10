Inter news: Zhang resta e piazza subito 3 colpi da urlo.

Si può riassumere così la giornata di ieri, giovedì 29 ottobre. Durante l'assemblea dei soci, il presidente ha fatto chiarezza sul futuro della società. "La nostra priorità, come è sempre stato e come sarà in futuro, è di lavorare per il bene del club a lungo termine. Dobbiamo essere coraggiosi - si legge nella lettera scritta dal magnate asiatico -, reagire in modo tempestivo e focalizzarci sui nostri obiettivi, come abbiamo fatto in questa stagione, riuscendo a raggiungere una vittoria storica nonostante tutte le difficoltà". Zhang ha poi aggiunto: "Sarà essenziale proseguire con gli investimenti infrastrutturali e fornire risorse adeguate al percorso di crescita del club, dentro e fuori dal campo. Il nostro è un progetto a lungo termine, con una visione chiara e definita. Le nostre radici, solide, ci spingono a guardare lontano. Il nostro sguardo è rivolto al futuro, con grande ambizione e una mentalità vincente ricostruita e ritrovata". Ecco il testo integrale della lettera scritta da Zhang ai tifosi dell'Inter.

Dopo l'assemblea dei soci, che si è tenuta in mattinata, sono poi arrivate tre notizie che possono far sognare l'ambiente nerazzurro. La prima: Lautaro Martinez ha prolungato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno del 2026. L'attaccante argentino è passato da 2,5 milioni a 6 milioni di euro all'anno più bonus. Lautaro ha poi diffuso un messaggio ai tifosi: "Ciao, sono molto contento di restare qui per lungo tempo e vi mando un forte abbraccio. Forza Inter, ci vediamo allo stadio". Qui potete trovare il nostro approfondimento. La seconda notizia è il prolungamento di Nicolò Barella. Il giornalista Matteo Moretto, attraverso il suo profilo Twitter, ha infatti anticipato che il centrocampista è pronto ad ufficializzare il prolungamento di contratto con l'Inter per altri cinque anni. Barella avrà un ingaggio di cinque milioni di euro. In questo articolo trovate tutti i dettagli.

Infine la terza - e se voglia più importanti di tutte - notizia. Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter, ha infatti rivelato che "Inter-Marotta, accordo raggiunto. Si va avanti fino al 2025, annuncio nelle prossime settimane". Cliaccate qui per il nostro approfondimento.