Inter news, Zhang lascia l’hotel bianconero dopo l’incontro con Agnelli

Inter, il grande giorno è arrivato: questa sera si giocherà la finale di Coppa Italia che decreterà il secondo trofeo di stagione.

A contenderselo saranno ancora Juventus e Inter, come la Supercoppa dello scorso gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport 12 è andato in scena un incontro tra Steven Zhang e Andrea Agnelli presso il Parco dei Principi, hotel in cui alloggia il club bianconero.

Incontro durato poco meno di un’ora in cui i due presidenti, in ottimi rapporti, si sono salutati e dati appuntamento stasera all’Olimpico. Il patron nerazzurro ha poi lasciato il quartier generale bianconero nella capitale senza rilasciare dichiarazioni. Allo Stadio ci saranno anche 300 dipendenti del club nerazzurro, arrivati oggi in treno da Milano.