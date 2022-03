Inter news, Vlahovic lascia il ritiro della Serbia: la situazione

Inter news, Dusan Vlahovic lascia il ritiro della Serbia.

Come spesso accade, prima delle partite delle nazionali, ci sono parecchi giocatori che accusano alcuni problemi fisici o di salute. Così come l'Inter ha avuto il problema di Lautaro Martinez colpito dal Covid-19, anche la Juventus ha un suo giocatore che tornerà a Torino a causa di un infortunio, ovvero Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero, come riportato dal sito Goal, ha accusato un problema all'inguine e, dal momento che la sua nazionale ha strappato il pass per il prossimo mondiale, ecco che si è ritenuto di non rischiarlo.

Dunque, il giocatore sarà a Torino per potersi curare al meglio e recuperare la condizione in vista del prossimo e importantissimo impegno scudetto contro l'Inter che si terrà all'Allianz Stadium nel posticipo del 3 aprile. Nel momento più importante della stagione, la Juventus potrà avere il suo attaccante a disposizione visto il piccolo problema che lo ha colpito e farà di tutto per farlo recuperare in vista del derby d'Italia che dirà tanto sulle ambizioni scudetto della squadra bianconera e di quella nerazzurra che, dal suo canto, ha finito i bonus.

Dopo Lautaro, anche Vlahovic salta la nazionale. Due dei protagonisti più attesi potranno recuperare con tutta la calma necessaria ed essere al massimo della forma per la prossima partita. Vedremo se la fase di recupero andrà bene e se i due giocatori saranno tra i protagonisti del big match. Piccolo problema per Vlahovic, ma la fame e la voglia dell'attaccante serbo faranno in modo che il giocatore possa esserci nella prossima sfida di campionato dove vorrà essere decisivo.