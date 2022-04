Inter news, vittoria fuori dal campo per de Vrij: di cosa si tratta

Inter news, Stefan de Vrij vince la causa contro i suoi ex agenti.

Il difensore olandese, negli scorsi mesi, aveva fatto causa all'agenzia che rappresentava i suoi interessi, in seguito alle cifre, da questa percepite, pagate dall'Inter come commissione per il suo trasferimento a parametro zero ai nerazzurri dalla Lazio. Infatti, secondo quanto riportato da Voetbal International, l'agenzia SEG, fece una trattativa al rialzo, chiedendo 7,5 milioni di euro, che poi finirono, in sede di trattativa per ostacolare la richiesta di ingaggio dello stesso giocatore che venne fatta al ribasso, favorendo, dunque, di fatto, l'agenzia e non il giocatore.

Sempre secondo la testata olandese, nella giornata di oggi, il Tribunale di Amsterdam, ha confermato che, quanto richiesto dal giocatore fosse lecito e ha deciso di condannare la SEG ad un risarcimento da 4,7 milioni di euro. Una vittoria fuori dal campo, per il difensore nerazzurro, che inizialmente aveva richiesta la cifra di 10 milioni di euro per poter avere giustizia. Quanto ottenuto, ovviamente, non corrisponde a quanto richiesto, ma di certo si tratta ugualmente di una somma parecchio importante.

Dopo la vittoria fuori dal campo, adesso bisogna pensare al ritorno del giocatore, che manca dalla partita di ritorno contro il Liverpool e che dopo essa ha saltato tutti gli altri impegni della squadra di Simone Inzaghi. Quella di sabato contro il Verona, potrebbe essere la sfida giusta per fargli riassaggiare il campo dal primo minuto, contro un giocatore ostico come il Cholito Simeone che in questa stagione sta dimostrando di essere un attaccante dai numeri veramente eccellenti in termini di gol.