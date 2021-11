Inter news, vittoria di rigore per la Juventus: battuta la Lazio per 2-0

Inter news: il primo scontro diretto della giornata va alla Juventus.

La squadra di Massimiliano Allegri porta a casa una vittoria preziosissima per 2-0, allo stadio Olimpico, e tre punti pesantissimi in ottica rimonta alle prime posizioni, battendo una delle squadre che, alla vigilia, è stata inserita tra le sette sorelle che avrebbero lottato per il vertice. Una partita che i bianconeri hanno vinto meritatamente, sfruttando le loro armi migliori come le ripartenze e la compattezza del proprio reparto arretrato, con due grandi partite di de Ligt e Bonucci. E proprio quest'ultimo è stato il match winner di giornata, grazie a due rigori trasformati per due ingenuità commesse da parte di Cataldi su Morata e di Reina su Chiesa.

Eppure la Lazio non aveva iniziato male la gara, cercando il possesso palla e l'imprevedibilità del tridente 'piccolo' formato da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. Alla squadra di Sarri è mancata la stoccata vincente, perchè fino al vantaggio della Juventus, aveva creato qualche grattacapo alla retroguardia bianconera, ma l'assenza di Ciro Immobile si è fatta sentire davanti e, come detto, dopo l'1-0, non ci sono state grosse difficoltà per i centrali juventini nel contenere le punte biancoazzurre.

Stasera, intanto ci sarà un altro big match, come quello del Franchi tra la Fiorentina ed il Milan, con i rossoneri che vorranno vincere per consolidare la vetta della classifica, in attesa di quello che andrà in scena domani sera, alle ore 18, allo stadio San Siro, e che vedrà affrontarsi Inter e Napoli, con la squadra nerazzurra che non potrà sbagliare l'ennesimo scontro diretto, visto che quest'anno la casella delle vittorie recita ancora zero, e la squadra azzurra che vorrà mandare a meno dieci gli uomini di Simone Inzaghi e tagliarli in maniera quasi definitiva dalla corsa per la vittoria dello scudetto.