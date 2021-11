Inter news, Vidal: stella da Sceriffo. C'è Inzaghi nella rinascita del cileno

Inter news: Arturo Vidal sta sicuramente rinascendo nella rosa nerazzurra di Simone Inzaghi, dopo alcune annate difficili.

Tutti ricorderete l'appellativo nato già ai tempi del Leverkusen e consolidatosi poi alla Juventus, di "guerriero": le ultime due prestazioni in Champions League gli hanno tuttavia permesso di elevarsi ancor più di grado. Vidal è a tutti gli effetti lo "sceriffo" dell'Inter di Inzaghi: cacciatore del centrocampo nerazzurro e sorgente di gioco, proprio come in passato. L'assonanza con il nome dello Sheriff Tiraspol suona fin troppo elementare, ma è chiaro che il cileno sia di fatto un altro giocatore rispetto al recente passato.

Di certo in virtù della sua mentalità, mai arrendevole sebbene alcuni problemi fisici ne abbiano caratterizzato parte delle scorse annate, ma grazie pure ad un allenatore che pare aver trovato la chiave corretta per esaltarne gambe e testa, facendogli trascorrere una nuova giovinezza che ad un passo dai 35 anni forse non pensava nemmeno lui di poter vivere.

Lo Sheriff nel destino, dunque, visto che al Meazza, all'andata, Vidal aveva trovato la via del gol e quella prestazione che gli hanno concesso fiducia e continuità, nonostante qualche acciacco influenzale che l'ha messo fuori gioco nella delicata sfida al suo passato, la Juventus. Ieri nuovamente un'ottima prestazione, fatta di legna a centrocampo (ma quanti recuperi ha fatto?), giocate, assist per Brozovic (qui le ultime sul futuro del 77) e palma di migliore in campo ex aequo proprio col croato: non si poteva chiedere di meglio al cileno, considerato che nel reparto di Inzaghi Marcelo e Barella sono di certo gli intoccabili, mentre per il terzo posto in mezzo, vista la deludente stagione di Hakan Calhanoglu, c'è un costante ballotaggio tra l'ex Milan, Vecino, Gagliardini, Sensi e proprio Arturo. Che potrebbe ora aver sovvertito una volta per tutte le gerarchie.

Inzaghi li farà ancora ruotare da qui in avanti, alternandolo probabilmente con Calha per trovare il giusto equilibrio: proprio l'equilibrio in campo, tra l'altro, è ciò che viene richiesto a Vidal di partita in partita per bilanciare le due fasi. "Sono felice. Ho giocato come mi piace, mi sono sentito bene", ha dichiarato l'ex Barcellona al fischio finale della gara contro lo Sheriff ai microfoni di Mediaset (qui le nostre pagelle).

La stagione è ancora tumultuosa e siamo solo all'inizio, ma Vidal sembra aver superato del tutto l'ostacolo più ingombrante, quello delle aspettative. Con prime battute in sordina ed una rinascita proprio dal fondo delle gerarchie, conquistando la fiducia di Inzaghi e soprattutto la titolarità. Oltre alla stella da sceriffo. Lunga vita, ancora, a King Arturo.