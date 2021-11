Inter news, Vidal fuori in barella durante Paraguay-Cile: le condizioni

Inter news: Re Arturo spaventa l'ambiente nerazzurro.

Da quando è arrivato a Milano, Arturo Vidal ha sempre dovuto fare i conti con una condizione fisica precaria. Troppi infortuni hanno limitato il cileno che non è mai tornato quello visto ai tempi del Bayern. Nella prima parte di stagione con Inzaghi l'ex Barça sembra un altro giocatore. Aggressivo, deciso e col vizio del gol, insomma quasi rinato. Adesso però c'è da fare i conti con l'ennesimo infortunio. Da un cileno pronto a partire, Sanchez (Barça e Atletico su di lui), all'altro che invece vuole prendersi la titolarità.

Vidal vuole lasciare il segno anche a Milano, come ha sempre fatto negli anni passati, ma le notizie arrivate dall'ultima partita della Roja non tranquillizzano Inzaghi. Durante la partita Paraguay-Cile infatti, il nerazzurro è uscito in barella. Forte contusione al piede destro per Vidal, che al minuto 84 sul punteggio di 0-1 si è accasciato a terra vicino all'area di rigore avversaria. All'inizio si pensava ad una perdita di tempo, ma poi così non è stato. Il calciatore si è poi tolto la scarpa destra e ha richiamato l'attenzione dei medici. I soccorsi intervenuti lo hanno fatto uscire in barella, anche se è parso comunque eccessivo. Al suo posto è entrato Eduardo Vargas. Le condizioni del cileno verranno valutate nelle prossime ore, con il Cile che tornerà in campo nella notte italiana fra martedì e mercoledì (ore 1.15) in casa con la Bolivia.

Anche se nel post partita Vidal ha festeggiato la vittoria con la squadra senza problemi e soprattutto senza alcuna fasciatura. Dunque è parso quasi riabilitato al meglio. Intanto Inzaghi a Milano deve lavorare senza ben 14 nazionali, mentre la società è concentrata sulla questione rinnovi. Su tutti, occhio a Perisic e Dimarco (qui le ultimissime).