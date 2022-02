Inter news, Vidal comapatta il gruppo: il messaggio del cileno

Inter news, Arturo Vidal prova a compattare il gruppo dopo il pareggio di ieri.

Il centrocampista cileno, ieri entrato non proprio bene in partita, ha voluto mandare il suo messaggio ai tifosi dopo l'ennesimo risultato deludente dell'ultimo mese che ha portato in dote soltanto due punti in quattro partite contro Milan, Napoli, Sassuolo e Genoa. Soprattutto il pareggio contro quest'ultima ha aperto la crisi all'interno dello spogliatoio nerazzurro che, in questo momento, difetta anche per quanto riguarda la presenza in zona gol, visto che i propri attaccanti non riescono a segnare.

Proprio per evitare allarmismi, l'ex Barcellona e Bayern Monaco ha voluto mettere da parte le critiche e lanciare il proprio messaggio su Instagram in vista dei prossimi impegni, a partire dal derby di Coppa Italia: "Continueremo a lottare, sappiamo che dipendiamo da noi... Questi sono i momenti in cui dobbiamo essere più forti ed è con la fiducia che andremo avanti... Famiglia". Una fase delicato, quella dell'Inter, che, visti i risultati, rischia di gettare alle ortiche tutto quello che di buono è stato fatto nella prima parte della stagione.

Adesso bisognerà recuperare le energie per quanto possibile, ma soprattutto la concentrazione e la cattiveria giusta, cose che sono mancate negli ultimi due impegni di campionato. Non tutto è perduto, anche se il vantaggio accumulato è stato vanificato, ma se già con il Sassuolo i bonus erano terminati, adesso non ci sono per niente scuse e contro Milan e Salernitana l'unico risultato dovrà essere quello della vittoria. Non sarà semplice in entrambi i casi, ma anche soffrendo bisogna ottenere il bottino pieno.