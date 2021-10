Inter news: Vidal, Calhanoglu, gli esterni. Inzaghi ha scelto la formazione

Inter news: stasera il match contro la Juventus.

Simone Inzaghi studia le mosse di formazione. C'è curiosità, e attesa, per quello che sarà l'undici dei nerazzurri nel Derby d'Italia. Quella contro i bianconeri sarà una sfida da vincere, per non far scappare ulteriormente il Napoli (impegnato, sempre oggi, contro la Roma) e il Milan (che, ieri, ha vinto contro il Bologna portandosi provvisoriamente in testa).

E allora, concentrazione e determinazione verso quello che si preannuncia un appuntamento focale. Il Corriere dello Sport, nel suo specchietto sulle formazioni di stasera, risolve l'enigma a centrocampo. Arturo Vidal, per il quotidiano romano, sarà il titolare. Mentre, Hakan Calhanoglu dovrà accomodarsi soltanto in panchina. Sarebbe dunque questa la scelta di Simone Inzaghi, in un ballottaggio a sorpresa che vedrebbe, ora, il cileno - peraltro ex dell'incontro - addirittura favorito in uno dei match più importanti della stagione.

In avanti nessun dubbio: saranno Edin Dzeko e Lautaro Martinez a provare ad attentare alla porta di Szczesny. Sulle corsie esterne del centrocampo spazio a Matteo Darmian (e non, dunque, a Dumfries) e Ivan Perisic (favorito, quindi, su Dimarco).

E la Juventus? Il giornale schiera i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri con un 3-5-2. Danilo, De Ligt e Chiellini (leggi l'approfondimento sulla sfida con Dzeko) in difesa. Cuadrado e Alex Sandro gli esterni; Bentancur, Locatelli e Bernardeschi a centrocampo. Alvaro Morata e Federico Chiesa la coppia d'attacco.

Inter-Juventus sarà seguita in diretta, come di consueto, dalla nostra testata. Ogni istante del Derby d'Italia sulle nostre pagine (clicca qui per scoprire in quale modo).