Inter news, verso la sfida contro l'Udinese: turnover ponderato di Inzaghi

Inter news: in vista della sfida contro i bianconeri, l'allenatore pensa a diverse sostituzioni.

Domenica 31 ottobre andrà in scena il lunch match di Serie A tra Inter e Udinese. La squadra di Simone Inzaghi, affronterà i bianconeri a San Siro (QUI gli aggiornamenti sul nuovo stadio) prima del match di mercoledì contro lo Sheriff in Champions League. Il tecnico, scontata la squalifica rimediata contro la Juventus, tornerà in panchina ed è pronto a schierare nuovi volti rispetto a quanto visto contro l'Empoli al Castellani. Mercoledì hanno riposato i titolarissimi Skriniar, Perisic e Dzeko oltre a Calhanoglu. Domenica la musica sarà ben diversa.

Nuove rotazioni, sempre uno per reparto, ma questa volta a rimanere in panchina saranno altri. Possibile turno di riposo per De Vrij, al suo posto si scalda Ranocchia. Anche Barella, sempre presente tra Inter e Nazionale, questa volta potrebbe rifiatare. A centrocampo dunque con Brozovic e Calhanoglu potrebbe toccare ad uno tra Vidal e Vecino. Senza però dimenticare Sensi che sta tornando in forma. Novità anche sugli esterni: fuori Darmian e Di Marco, dentro Perisic e Dumfries, con l'olandese pronto a riscattare l'errore contro la Juventus.

In attacco invece Inzaghi ha ancora qualche dubbio. Correa in leggero vantaggio su Sanchez, mentre Dzeko tornerà titolare con Lautaro che dovrebbe accomodarsi in panchina. Domani alle 16 solita rifinitura che aprirà il ritiro ad Appiano. Inzaghi dunque pronto ad applicare una fetta di turnover in vista del match chiave di Champions dove i nerazzurri si giocheranno una fetta importante di qualificazione. Intanto la società è già concentrata sul mercato.