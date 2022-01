Inter news, verso la Lazio: le mosse di formazione di Inzaghi

Inter news: Inzaghi ritrova il suo passato.

Domani, domenica 9 gennaio, l'Inter a Milano sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri in campionato, proprio dopo la sconfitta dell'Olimpico all'andata, trovarono la svolta riportandosi in vetta alla classifica (qui l'approfondimento su cosa è cambiato per l'Inter). Domani dunque ci sarà la "rinvicita" per Inzaghi e i suoi, contro l'unica squadra ad averli battuti in Serie A. Da quella sconfitta vennero fuori 9 vittorie ( 7 consecutive) e due pareggi. Una striscia impressionante di risultati che ha riportato l'Inter in testa al campionato. Per la sfida contro il suo passato il tecnico dei Campioni d'Italia ha le idee chiare sulla formazione.

In porta ovviamente ci sarà Samir Handanovic, mentre in difesa pronto il trio Bastoni-Skriniar-De Vrij. Sulle fasce zero dubbi, dentro subito Dumfries e Perisic. Mentre a centrocampo ci sarà qualche cambio. Visto il rinvio di Bologna-Inter, senza dunque nessuna vittoria a tavolino, Calhanoglu sconterà la squalifica rimediata nell'ultima partita del 2021 e non ci sarà contro la Lazio. Al suo posto pronto Vidal a completare il reparto formato da Barella e Brozovic. In attacco buone notizie, Dzeko si è negativizzato ma andrà in panchina e non verrà rischiato in vista della Supercoppa contro la Juventus. Al suo posto dentro Alexis Sanchez come partner d'attacco di Lautaro Martinez.

Nella Lazio invece pochi cambi Sarri. Non ci sarà Acerbi, al suo posto Patric. In attacco ballottaggio tra Zaccagni e Felipe Anderson. I due tecnici hanno le idee chiare in vista del match di domani.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.